Медсестра больницы Дмитрова выступила на конференции Angiopicture-2025

Медсестра регионального сосудистого центра Дмитровской больницы Юлия Вишневская приняла участие в масштабной конференции с международным участием Angiopicture-2025, которая прошла 30–31 мая 2025 года в Сочи. Конференция объединила более 1,3 тыс. ведущих специалистов в области интервенционной радиологии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках конференции рассматривались самые спорные и новые методики, разбирались клинические случаи и проводились мастер-классы. Выступающие раскрыли актуальные темы: лечение пациентов с ишемической болезнью сердца высокого риска с острым коронарным синдромом, осложнения коронарной ангиопластики и стентирования, устройства вспомогательного кровообращения и многие другие.

Юлия Вишневская выступила с докладом «Особенности дезинфекционной обработки рентген-операционной», в котором осветила актуальные вопросы: когда и как должна проводиться уборка рентген-операционной, каких ошибок необходимо избегать при дезинфекционной обработке рентгеноперационной.

«Участие в такой масштабной конференции стало для меня огромным профессиональным опытом. Особенно ценно было представить наработки нашего центра в области дезинфекции операционных. Это направление кажется простым, но от правильной обработки зависит безопасность пациентов и успех сложнейших операций», — делится Юлия Вишневская.

На базе Дмитровской больницы создан и успешно работает региональный сосудистый центр, укомплектованный всем необходимым для максимально быстрого и высокотехнологичного оказания помощи при сосудистой катастрофе. В составе службы — опытная междисциплинарная команда специалистов с огромным опытом работы.

Участие наших специалистов в мероприятиях такого уровня способствует обмену опытом, внедрению передовых технологий в клиническую практику и повышению качества медицинской помощи жителям Дмитровского округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.