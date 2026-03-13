Медосмотры будущих первоклассников и выпускников стартовали в Ленинском округе

С марта по май в отделении медицинской профилактики поликлиники № 6 «Южная» подмосковного Ленинского городского округа проходят ежегодные профилактические осмотры детей. Особое внимание уделяется двум ключевым возрастным группам — будущим первоклассникам и выпускникам школ. Первыми обследование уже прошли 47 старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Такие осмотры позволяют оценить готовность ребенка к повышенным нагрузкам: в семь лет — к школе, а в 14–17 лет — к подростковому периоду и выбору будущей профессии. Своевременное обследование помогает выявить скрытые нарушения и скорректировать их до того, как они повлияют на качество жизни и учебу», — отметили в отделении медицинской профилактики.

Уточняется, что для будущих первоклассников предусмотрена комиссия из педиатра, невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и стоматолога. Также детям проводят полный комплекс лабораторных исследований, ЭКГ и УЗИ сердца, почек и органов брюшной полости. Для подростков перечень специалистов расширяется: добавляются эндокринолог, гинеколог для девочек и уролог-андролог для мальчиков, а к списку обследований — обязательная флюорография.

В пресс-службе добавили, что по итогам осмотров врачи определяют группу здоровья и медицинскую группу для занятий физкультурой, что является обязательным условием для безопасного допуска к урокам и спортивным соревнованиям. Регулярные профилактические осмотры — важный этап в сохранении здоровья детей. Родителям рекомендуют не откладывать визит к врачу, чтобы вовремя выявить возможные проблемы и заложить фундамент здорового будущего ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.