Мастер-класс по пеленанию и грудному вскармливанию провели в Балашихинском роддоме

Специалисты родильного дома в микрорайоне Саввино рассказали молодым мамам как правильно пеленать и кормить грудью малышей. Главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова поздравила женщин с предстоящим праздником и подарила им сладкие сувениры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День матери. В честь этого дня мы сегодня провели мастер-классы по пеленанию и грудному вскармливанию для женщин, которые уже стали мамами в нашем родильном доме и для тех, кто еще готовится к материнству. Девочки получили практические навыки. Такие мероприятия мы проводим постоянно. Ведь для каждой женщины, находящейся в положении, подобные встречи полезны. Здесь они могут пообщаться с врачами, получить их консультации по правильному уходу за младенцами», — сказала Наталья Алимова.

С начала 2024 года в роддоме в микрорайоне Саввино родилось 2375 детей. Здесь работают круглосуточные родильные боксы, палаты для матери и новорождённого. В учреждении предоставляется услуга по индивидуальному ведению беременности, можно пройти школу для мам и заниматься йогой для беременных. В мае 2024 года здесь открылся Центр поддержки грудного вскармливания, где молодые мамы бесплатно получают квалифицированные консультации специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.