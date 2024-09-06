Mash: состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось

Сейчас у Бедроса Киркорова, по мнению докторов, тяжелое состояние. Он вызвал докторов домой 31 августа с жалобой на неприятные ощущения в области сердца. После этого певца увезли в больницу.

В медучреждении Бедросу решили сделать операцию. Во время нее проверяли кардиостимулятор, который установили в 2023 году — тогда у певца обнаружили ишемическую болезнь сердца и стенокардию.

В данный момент Киркоров-старший лечится в одной из VIP-палат. Она обеспечена необходимыми для оказания любых видов помощи устройствами.

Ранее Бедрос Киркоров говорил СМИ, что у него отличное самочувствие. Тем не менее, он находится под постоянным наблюдением докторов.