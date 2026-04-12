Лже-целитель лечит россиян от рака с помощью лягушки за десятки тыс рублей

В РФ появился «лекарь», который лечит россиян от рака с помощью яда лягушки. Некий мануальный терапевт Николай К. ездит по стране и зарабатывает миллионы рублей на избавлении от недугов, сообщает SHOT .

При «лечении» Николай К. задействует камбо, то есть, яд зеленой филломедузы. Его употребление превращают в секретный ритуал.

С собой на «лечение» пациенту нужно взять ведро, воду, полотенце. Из-за яда людей тошнит и происходит рвота.

«Лекарь» говорит, что подобным образом организм очищается от шлаков. Подобный ритуал у Николая К. стоит 10 тыс. рублей. Однако гостям сразу предлагают пройти курс.

С такими сеансами «целитель» ездит по российским регионам и заявляет, что подобным образом можно избавиться даже от рака и болезни Альцгеймера. Однако нет доказательств, что яд полезен.

У Николая К. отсутствует медицинское образование. Однако есть 60 дипломов и сертификатов.

Николай К. отмечает, что работает мануальным терапевтом и костоправом на протяжении 13 лет. По его словам, он смог помочь 15 тыс. людям. Однако ИП или ООО у мужчины нет.

