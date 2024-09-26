Логопед Подмосковья рассказала о нормах появления звуков в речи ребенка

Правильная речь — один из главных показателей нормального развития ребенка. И для каждого возраста есть свои нормы произношения тех или иных звуков. Главный логопед НИКИ детства Московской области Светлана Просецкая рассказала, что одной из наиболее частых форм нарушения речевой функции у детей является дислалия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дислалия — это невозможность произнести те или иные звуки, их сочетания, а возможна и полная редукция звуков. При этом словарный запас хороший, речь не страдает, в норме и другие формальные показатели речи. Понять, что у ребенка дислалия можно по следующим признакам: ребенок в 3 года не может четко произнести звуки: с, з, ц. В 4 года: ш, ж, ч, щ. В 5 лет: л», — сказала Просецкая.

При этом, трудности с произнесением могут быть разные. Это либо полное отсутствие звука, либо его неправильное произношение, например, когда язык находится между зубами при произнесении звуков с, з, ц. Также если ребенок меняет звук «ш» на «с», «ж» на «с», а звук «ч» на «ть».

«Трудности с произношением данных звуков у ребенка старше 5 лет — повод обратиться к логопеду. Относительно других проблем с речью, дислалия считается наиболее легко преодолеваемым нарушением. Важно начать логопедическую коррекцию как можно раньше. Бывает, что в некоторых случаях необходима помощь других специалистов. Например, если у ребенка есть нарушения прикуса, то потребуется помощь врача-ортодонта. Если подвижность языка ограничивает короткая уздечка — хирурга-стоматолога», — добавила логопед-дефектолог.

Не стоит затягивать с решением речевых проблем у ребенка, так как в школьном возрасте коррекция звукопроизношения более затруднительна и вызовет проблемы с письменной речью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.