Летать с имплантами можно: врач развеял мифы о пластической хирургии

Сейчас вокруг пластической хирургии по-прежнему много мифов и заблуждений. Отрасль развивается стремительно, технологии и подходы меняются, а в публичном поле все еще соседствуют устаревшие представления и неудачные случаи. Мифы развеял для РИАМО пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности института пластической хирургии и косметологии Михаил Павлюк.

Миф 1. Пластическая хирургия — молодая отрасль

Пластическая и реконструктивная хирургии развиваются со времен античности. Сегодня это междисциплинарная область: помимо эстетики, хирурги работают с восстановлением функций различных органов, коррекцией врожденных аномалий и последствий травм и заболеваний.

«Пластическая хирургия опирается на многолетний опыт и проверенные протоколы. Мы планируем результат на этапах предоперационной подготовки, моделирования и последующего наблюдения, и, когда говорим об итогах операции, это не просто обещания, а управляемый клинический процесс. Прозрачные критерии успеха, оговоренный диапазон ожидаемых изменений и постоянный контакт между пациентом и врачом позволяют прогнозировать исход и вовремя корректировать детали», — объяснил Михаил Павлюк.

Миф 2. С грудными имплантами опасно летать в самолетах

По словам эксперта, кабина пассажирского лайнера герметична и поддерживает стабильное давление. Это требование не только закреплено авиационными нормами, но и подтверждено клиническими обзорами: возможные перепады не создают условий для разрыва силиконовых имплантов. В экспериментах с имитацией больших высот импланты не оказывали какого-либо негативного влияния на организм и не подвергались разрушению.

«Коммерческие авиарейсы безопасны для пациенток с имплантами. Когда речь идет об ограничении перелетов, это обусловлено не риском разрыва импланта, а стремлением снизить вероятность тромбозов и осложнений заживления в раннем послеоперационном периоде. Если вы планируете перелет в скором времени после операции, необходимо проконсультироваться с врачом, который даст рекомендации по обеспечению гидратации и компрессии с учетом длительности полета. Так можно сохранить и здоровье, и результат операции», — отметил хирург.

Миф 3. Пластическая хирургия решает лишь эстетический вопрос

Эксперт утверждает, что реконструктивные и часть эстетических операций объективно улучшают качество жизни и даже возвращают функциональность органам. Риносептопластика восстанавливает носовое дыхание, ушивание диастаза укрепляет мышечно-фасциальный корсет, иссечение избытков кожи после значительного снижения массы тела устраняет хронический дискомфорт, редукционная маммопластика снижает нагрузку на спину и шею. При выраженном птозе верхних век блефаропластика решает и офтальмологические проблемы.

«Мы работаем с различными показаниями — как эстетическими, так и функциональными. Если вмешательство улучшает дыхание, осанку, поле зрения или устраняет дискомфорт, это медицинская задача с измеримыми целями. Эстетика здесь идет рука об руку с качеством жизни», — добавил пластический хирург.

Миф 4. Летом из-за жары нельзя проводить операции

Михаил Павлюк утверждает, что представление о «плохом заживлении в жару» не имеет оснований — регенерация даже в теплой среде идет активно. К тому же первые дни после операции пациент проводит в контролируемых условиях — покой, уход, поддержка комфортной температуры воздуха. А еще летом проще запланировать отпуск и обеспечить полноценную реабилитацию.

«Сама по себе сезонность не является противопоказанием к операции. Важнее контролируемая среда, дисциплина реабилитации и понятные правила: „дышащая“ компрессия, адекватная физическая нагрузка, защита от ультрафиолета до созревания рубца. Хирурги выбирают окно для восстановления под ваш график, а не под погоду», — напомнил эксперт.

Миф 5. Последствия операции будут заметны окружающим

По словам врача, современные методики позволяют работать максимально деликатно, особенно в зонах лица и шеи. Разрезы маскируют в естественных складках кожи и границах анатомических зон, применяются микроинструменты, оптика, внутрикожные косметические швы и рассасывающиеся нити. В реабилитационном периоде используются протоколы ухода за рубцами и аппаратные методики, что дополнительно улучшает внешний вид.

«Современная пластическая хирургия — это не только техника, но и маскировка вмешательства. Мы заранее предусматриваем места для разреза по естественным границам и линиям натяжения кожи, используем микроинструменты и тонкие внутрикожные швы, а затем „ведем“ рубец по протоколу: используем защитные стрипы и пластыри, кремы, мази, а при необходимости — аппаратные методики. В результате через несколько месяцев следы становятся малозаметными даже при близком рассмотрении», — говорит Михаил Павлюк.