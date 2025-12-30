Леонов: прививку от ВПЧ могут сделать бесплатной для жителей РФ в 2027 году

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут сделать бесплатной для жителей РФ. В 2027 году ее собираются добавить в национальный календарь прививок, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Чтобы осуществить задуманное, в 2026-м депутатам предстоит на законодательном уровне принять нужное решение. Вакцины от ВПЧ собираются сделать бесплатными для россиян.

Однако государству предстоит вложить в это крупное суммы. Во время принятия бюджета на 2027-й и следующие годы нужно будет учесть появление этих вакцин в календаре прививок. Также важно будет выяснить, какое количество вакцин понадобится.

Прививка от папилломы помогает проводить профилактику онкологических заболеваний у женщин. Доктора ждут, когда вакцина появится в календаре прививок. Соответствующая работа проводится. Производственные площадки подготавливают.

