Квас и мороженое: врач назвала продукты, которые нельзя употреблять в жару

Гастроэнтеролог Мельникова: в жару не стоит есть мороженое

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова заявила, что холодные блюда в жаркое летнее время могут навредить организму: как ни странно, лучше не употреблять при высоких температурах мороженое, квас и лимонады, сообщает Газета.ru .

«В жару не рекомендуется есть такое всеми любимое лакомство, как мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того, что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов», — рассказала доктор.

По ее словам, оно даже может вызвать возникновение острых респираторных заболеваний, а молочные коктейль или лимонад только усилят чувство жажды и сохранят больше тепла. Они препятствуют здоровому потоотделению и повышают риск обезвоживания.

Хорошие варианты — это обычная вода, компот и морс: эти напитки помогут обеспечить правильный обмен жидкостями.