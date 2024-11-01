Крупы и овощи: диетолог рассказала о методах лечения ЖКТ

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом можно добавить в рацион больше круп и овощей, но рекомендация есть сухарики уже устарела.

По ее словам, в первую очередь следует исключить все источники сладкого и рафинированные продукты: колбасы, сосиски, сардельки и другие копченые изделия.

«Остаются натуральные продукты с щадящей обработкой с целью получения всех необходимых питательных компонентов из их состава. В рационе, например, могут и должны быть крупы даже со всеми слизистыми компонентами, дабы регенерировать нашу слизистую, особенно в верхних отделах ЖКТ. Также в рационе будет полезно термически обработанное мясо птицы или рыбы», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Также на время болезни стоит отказаться от молочных и кисломолочных продуктов, так как они поддерживают воспалительные процессы в ЖКТ, но можно оставить куриные яйца, заключила эксперт.