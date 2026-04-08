Крем La Roche-Posay с токсичным бензолом нашли на российских маркетплейсах

Роспотребнадзор проверяет информацию о том, что на российских маркетплейсах продается французский крем марки La Roche-Posay, содержащий, предположительно, бензол.

Ранее в СМИ появились новости об опасном креме с бензолом, который реализуется на маркетплейсах. В Роспотребнадзоре отметили, что взяли ситуацию под контроль.

Ведомство принимает меры в рамках российского законодательства. Также Роспотребнадзор обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Он требует довести до участников рынка информацию о необходимости принятия мер, направленных на недопущение реализации опасной продукции.

Бензол — токсичное вещество, получаемое из нефти и угля. Обычно оно используется в промышленности. Бензол признан сильным канцерогеном, который может вызывать проблемы с дыхательными путями и даже рак.

В прошлом году уже возникала ситуация, когда в креме для ухода за кожей La Roche-Posay, продаваемом в российских магазинах, обнаружили вещество со следами бензола. После этого один из маркетплейсов заблокировал продажи данного крема.

