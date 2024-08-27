Косметолог Назарова раскрыла секреты, как избежать морщин в молодом возрасте

Уже с 25 лет кожа начинает претерпевать возрастные изменения. Однако при определенных условиях процесс старения может начаться и раньше. Об этом сообщила РИАМО врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметологии» Марианна Назарова.

По ее словам, старение кожи происходит за счет постепенного снижения выработки коллагена, гиалуроновой кислоты, замедления регенерации, улучшения микроциркуляции и прочих процессов.

К факторам, которые могут способствовать раннему старению, она, в частности, отнесла неправильно подобранный уход.

«Длительное использование косметики, не подходящей к типу вашей кожи, может привести к снижению уровня влаги в коже, и, как следствие, к появлению морщин и заломов. Причем речь идет не только о сухой коже. Даже жирную, нормальную и комбинированную кожу можно привести в обезвоженное состояние, если использовать уход с большим содержанием кислот. В таких случаях необходимо обратиться к врачу-косметологу для составления правильного домашнего ухода», — рассказала специалист.

Также, по ее словам, к преждевременному старению может привести длительное воздействие агрессивных внешних факторов, таких как пребывание на солнце, холодный ветер и сухой воздух.

«В таких случаях рекомендованы процедуры, направленные на восстановление и увлажнения кожи. К ним относятся биоревитализация, биорепарация, аппаратные процедуры, применение косметики, содержащей витамин С», — отметила специалист.

Еще один фактор — повышенная мимическая активность. Существует три типа мимической активности: гипо-, нормо- и гиперкинетическая.

«При последней уже в молодом возрасте могут образовываться существенные заломы. В этом случае рекомендуется прибегнуть к процедуре ботулинотепии. Это устранит уже имеющиеся морщины и профилактирует образование новых», — объяснила врач.

Только комплексный подход, подобранный врачом-косметологом, поможет обеспечить полноценный и грамотный уход за кожей и предотвратить преждевременные возрастные изменения.