Королевская больница приглашает на работу выпускников и ординаторов из Рязани

Выпускников и ординаторов из Рязани приглашают работать в Королевской больнице. Королевскую больницу выпускникам ВУЗа представила заместитель главного врача по кадрам Любовь Кошкина, передает пресс-служба администрации городского округа.

В Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова прошла межрегиональная Ярмарка вакансий. В зале собрались более ста двадцати работодателей из Рязанской, Московской, Владимирской, Тульской, Мурманской, Липецкой, Тамбовской и Калужской областей.

«Хочу отметить, что в Подмосковье действует целый комплекс мер социальной поддержки, в том числе: единовременная денежная выплата терапевтам и педиатрам, доплата молодым специалистам, компенсация аренды жилья, программа жилищного субсидирования «Социальная ипотека» и другие инструменты. Королев — это крупнейший наукоград России и один из самых благоустроенных городов Московской области, а Королевская больница — современное, технологичное медицинское учреждение, готовое принять молодых специалистов в свою команду. Сегодня мы очень продуктивно пообщались с ребятами, обменялись контактами и есть уверенность, что вскоре мы увидим этих молодых докторов в нашей больнице», — сказала Любовь Кошкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.