Контроль состояния: терапевт призвала хроников пройти осмотр весной

сегодня в 18:51

Врач Ревкова: межсезонье опасно для сердца и дыхания, важно пройти осмотр

В начале весны людям с хроническими заболеваниями стоит посетить врача для контроля состояния и коррекции терапии, сообщает Общественная Служба Новостей .

В межсезонье чаще обостряются болезни сердечно‑сосудистой и дыхательной систем, растет число ОРВИ, возможны скачки давления, нарушения сна и повышенная утомляемость. После зимы иммунитет нередко ослаблен, а дефицит солнечного света влияет на обмен витамина D и общее самочувствие, рассказала заведующая поликлиникой №2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава МО, терапевт Елена Ревкова.

«В межсезонье чаще обостряются хронические заболевания сердечно‑сосудистой и дыхательной систем, увеличивается частота острых респираторных инфекций, возможны колебания артериального давления, нарушения сна и повышенная утомляемость. Отдельное значение имеет дефицит инсоляции в зимний период, влияющий на обмен витамина D и общее самочувствие», — заявила Ревкова.

По ее словам, подготовку к весне стоит начать с нормализации сна, постепенного увеличения физической активности и сбалансированного питания.

«Бесконтрольный прием витаминов не рекомендован — целесообразность определяется после консультации врача», — добавила врач.

Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и пожилым людям важно не отменять препараты и контролировать давление, глюкозу и липиды.

