Колоректальный рак: онколог назвал первые признаки страшной болезни

Факторы риска для колоректального рака разнообразны и знание их имеет решающее значение для профилактики, сообщил РИАМО врач – онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«На первом месте — генетическая предрасположенность, когда у родственников уже были случаи рака кишечника. Тогда риск значительно возрастает. Хронические заболевания кишечника, например, язвенный колит или болезнь Крона, также сильно повышают риск развития рака», — сказал Басанов.

Он добавил, что полипы в кишечнике — доброкачественные опухоли, которые со временем могут превратиться в злокачественные — также являются важным фактором риска. Люди, страдающие от этих образований, должны регулярно проходить обследования, чтобы предотвратить развитие рака.

По словам доктора, не менее значимы питание и образ жизни. Увлечение красным мясом, копчеными и жареными продуктами способствует росту злокачественных клеток. Слишком жирный и калорийный рацион и дефицит в нем клетчатки играют свою роль в возникновении рака кишечника. Вредные привычки, курение и злоупотребление алкоголем, еще больше увеличивают риски.

«Ожирение, недостаток физической активности и воздействие канцерогенных веществ — химикатов или радиации, тоже повышают вероятность появления этого вида рака. Возраст также имеет значение: у людей старше 45 лет вероятность заболевания значительно выше», — предупредил онколог.

Как отметил собеседник, своевременная диагностика и регулярные обследования — ключ к предотвращению заболевания на ранней стадии. Люди из группы риска должны особенно тщательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования, чтобы вовремя обнаружить рак и успешно его лечить.

Он уточнил, что колоректальный рак —опасное заболевание, которое начинается в толстой или прямой кишке, и представляет собой одну из основных угроз для здоровья людей старше 45 лет. Опухоль развивается, когда клетки кишечника начинают бесконтрольно делиться и образуют злокачественную массу.

Врач подчеркнул, что на ранних стадиях рак может проявляться слабо, и многие пациенты не придают значения таким симптомам, как переменные запоры и диарея, боль и тяжесть в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника, усталость и снижение работоспособности. С развитием болезни признаки становятся более выраженными: появляется кровь в кале, усиливаются боли, возникает тошнота и потеря аппетита.