Когда препараты железа не помогают: почему анемия может стать хронической

Препараты железа не всегда помогают справиться с анемией: если причина в нарушении усвоения железа, лечение дает лишь временный эффект. Для формирования депо железа в организме необходима также нормальная обеспеченность белком. Как найти источник проблемы в усвоении белка и железа и предотвратить рецидив, РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Железодефицитная анемия — одно из самых распространенных состояний, с которым сталкиваются женщины, дети и пожилые люди. Она развивается постепенно и на первых этапах может оставаться незамеченной. Симптомы — усталость, сонливость, снижение работоспособности, одышка при небольшой нагрузке — часто воспринимаются как следствие стресса или возрастных изменений. Позже к ним присоединяются бледность кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и головные боли. Эти признаки можно испытывать постоянно, но попытки лечить анемию не приводят к устранению этих симптомов.

«Часто железодефицитная анемия приобретает хронический характер и не поддается терапии препаратами железа. Показатели крови улучшаются на фоне их приема, но спустя несколько недель после окончания курса снова снижаются. В таких случаях лечение оказывается неэффективным, потому что организм не формирует депо железа, и постоянно требуется дотация этого микроэлемента», — сказала Сережина.

Одной из наиболее частых причин неэффективности терапии являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Железо может не усваиваться из-за гельминтоза, атрофического гастрита, воспалительных изменений слизистой желудка и кишечника и других нарушений в их работе. При этих состояниях нарушается выработка соляной кислоты и ферментов, необходимых для перевода железа в форму, пригодную для всасывания. Без нормальной кислотности железо остается в неактивном виде и не поступает в кровоток, поэтому прием препаратов дает лишь временный эффект.

«Нередко причиной хронической анемии становится гельминтоз. У детей и пожилых людей паразитарные инфекции встречаются особенно часто и могут длительно протекать бессимптомно. При этом паразиты нарушают процессы пищеварения и мешают усвоению питательных веществ, в том числе железа», — добавила врач.

Диагностировать гельминтоз можно с помощью исследования кала методом обогащения или ПЦР-комплексами на гельминты и одноклеточные, а также по анализу крови на антитела к паразитам. Исключение этой причины — важный этап в обследовании пациентов с анемией.

Проблемы с желудком

«Чтобы понять, насколько полноценно желудок выполняет свои функции, важно оценить состояние слизистой и выработку ферментов. Для этого используют исследование крови гастропанель, которое позволяет „заглянуть“ в желудок без гастроскопии и определить наличие бактерии Helicobacter pylori. Этот комплекс исследований может предшествовать фиброгастроскопии или даже заменить ее в ряде случаев. Для детей и пожилых людей, у которых могут быть противопоказания к проведению гастроскопии, гастропанель становится особенно удобным и информативным методом», — обозначила эксперт.

По словам врача, проблема нарушенного усвоения касается не только железа. При заболеваниях желудка хуже усваиваются витамины B9 и B12, белок — все они необходимы для формирования депо железа и нормального кроветворения. Поэтому лечение анемии должно включать не только восполнение запасов железа, но и диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта и их терапию. Без этого любое лечение препаратами железа будет решением текущих нужд организма, а не избавлением от дефицита.

«После устранения факторов, мешающих усвоению питательных веществ, терапия становится более эффективной. Нормализация кислотности желудка, лечение гастрита, избавление от паразитарной инфекции и другие меры позволяют организму полноценно усваивать железо и витамины. Тогда достаточно поддерживать уровень железа и обеспечивать поступление легкоусвояемого белка с помощью питания, чтобы анемия не возвращалась», — заключила Сережина.

