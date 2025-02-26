Каша и сосиски: эксперты рассказали, какими блюдами можно заменить сахар
Врач-нутрициолог Жанна Антонюк заявила, что ожирение связано не только с потреблением сахара, как гласит популярный миф, но и с избытком калорий. Сахар необходим организму и его можно употреблять не только в чистом виде, но и в составе определенных продуктов и блюд, сообщает «МИР 24».
«Организму действительно нужен глюкозный источник энергии, но это не значит, что вам нужен именно сахар. Глюкозу можно получить из сложных углеводов (каши, овощи). Уберите сладости, заменив их медленными углеводами, и уровень энергии станет стабильнее», — заявил пауэрлифтер Арсений Дудченко.
Среди сахарозаменяющих блюд эксперты назвали колбасу и сосиски, консервированные фрукты, соки, морсы и фруктовые йогурты, каши быстрого приготовления, газировку, майонез и различные соусы.
Полезная замена сахара — это фруктоза, также отметил эксперт в области естественного противодействия старению Вадим Яковенко. Однако ее тоже нужно употреблять умеренно: этот углевод метаболизируется в печени и при избытке также может привести к накоплению жира.