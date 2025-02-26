Каша и сосиски: эксперты рассказали, какими блюдами можно заменить сахар

Нутрициолог Антонюк: ожирение связано не только с потреблением сахара

Врач-нутрициолог Жанна Антонюк заявила, что ожирение связано не только с потреблением сахара, как гласит популярный миф, но и с избытком калорий. Сахар необходим организму и его можно употреблять не только в чистом виде, но и в составе определенных продуктов и блюд, сообщает «МИР 24» .

«Организму действительно нужен глюкозный источник энергии, но это не значит, что вам нужен именно сахар. Глюкозу можно получить из сложных углеводов (каши, овощи). Уберите сладости, заменив их медленными углеводами, и уровень энергии станет стабильнее», — заявил пауэрлифтер Арсений Дудченко.

Среди сахарозаменяющих блюд эксперты назвали колбасу и сосиски, консервированные фрукты, соки, морсы и фруктовые йогурты, каши быстрого приготовления, газировку, майонез и различные соусы.

Полезная замена сахара — это фруктоза, также отметил эксперт в области естественного противодействия старению Вадим Яковенко. Однако ее тоже нужно употреблять умеренно: этот углевод метаболизируется в печени и при избытке также может привести к накоплению жира.