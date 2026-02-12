Кардиологи Подмосковья рассказали, что делать при болях в груди у детей

В Подмосковье врачи напомнили о важности своевременной диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у детей в рамках недели Минздрава, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 9 по 15 февраля в России проходит неделя, посвященная повышению осведомленности о заболеваниях сердца. Врачи подчеркивают, что ранняя диагностика и профилактика помогают избежать серьезных осложнений. Особое внимание рекомендуется уделять повторяющимся болям в груди, особенно если они сопровождаются одышкой, головокружением или учащенным сердцебиением.

Кардиолог НИКИ детства Наталья Гусева пояснила, что у многих детей колющие ощущения в груди могут быть связаны с тем, что проводящая система сердца не успевает за ростом мышечной массы. Однако такие симптомы могут указывать и на патологии, поэтому их нельзя игнорировать.

При появлении болей в груди у ребенка специалисты советуют не паниковать, фиксировать частоту и сопутствующие симптомы, ограничить физические нагрузки до консультации с врачом и обязательно обратиться к педиатру или кардиологу.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что забота о здоровье начинается с раннего возраста. Важно формировать привычку к физической активности и контролировать эмоциональное состояние ребенка. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется включать в рацион продукты, богатые магнием, соблюдать режим сна и заменять время за гаджетами на прогулки и легкую разминку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.