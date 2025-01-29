Кардиолог рассказал, как сохранить здоровье сердца в период колебания температур

Врач Шубитидзе: при проблемах с сердцем надо укреплять иммунитет в зимний период

Зимой организм может страдать от значительных температурных колебаний на улице и в помещении, что сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал, что при повышении температуры сосуды расширяются, а сердечный ритм увеличивается, в то время как при понижении температуры происходит обратное — сосуды сужаются, а пульс замедляется, сообщает Life.ru .

Для здорового человека такие изменения, как правило, безопасны, но у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями они могут вызвать ухудшение состояния, включая повышение давления, аритмию и сердечную недостаточность, пояснил специалист Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте. Особенно подвержены риску гипертоники, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, пожилые люди, а также те, кто ведет сидячий образ жизни, страдает от лишнего веса, курит или часто находится в стрессовых ситуациях.

«Непосредственно перед выходом из дома лучше не пить кофе или крепкий чай. Алкоголь желательно исключить вовсе. Следует избегать длительного пребывания на холоде. Если прогулка длится более 30 минут, желательно сделать перерыв и согреться», — отметил эксперт.

Шубитидзе добавил, что необходимо принимать меры для общего укрепления иммунной системы и предотвращать простудные заболевания, которые могут привести к обострению уже существующих хронических сердечных заболеваний.

Поддержка иммунной системы действительно является важной задачей. В зимний период необходимо обеспечить полноценное питание, включая разнообразные источники витаминов и минералов.

Важно сохранять достаточную физическую активность и качественный сон. Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить организм, поддерживать стабильное артериальное давление и ритм сердца, а также избежать обострений хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, заключил специалист.