Карантин в Кузбассе: школы и детсады закрыты из-за ОРВИ
Школы и детские сады в Кузбассе вновь закрыты на карантин из-за вируса
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В Кузбассе несколько классов школ и группы детских садов были переведены на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ, сообщает Сiбдепо.
Как рассказали в министерстве образования Кузбасса, за прошедшую неделю на карантин отправили 24 группы в 20 детских садах, расположенных в 8 муниципалитетах региона.
По этой же причине на 9 территориях Кузбасса на дистанционное обучение перевели 20 классов в 18 школах.
Между тем кузбасские чиновники поделились своими студенческими традициями.