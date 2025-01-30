Карантин в Кузбассе: школы и детсады закрыты из-за ОРВИ

Школы и детские сады в Кузбассе вновь закрыты на карантин из-за вируса

В Кузбассе несколько классов школ и группы детских садов были переведены на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ, сообщает Сiбдепо .

Как рассказали в министерстве образования Кузбасса, за прошедшую неделю на карантин отправили 24 группы в 20 детских садах, расположенных в 8 муниципалитетах региона.

По этой же причине на 9 территориях Кузбасса на дистанционное обучение перевели 20 классов в 18 школах.

Между тем кузбасские чиновники поделились своими студенческими традициями.