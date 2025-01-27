Ловись, халява: кузбасские чиновники рассказали о своих студенческих традициях

Зампред правительства Кузбасса признался, что на экзаменах клал пятаки в ботинки

В понедельник состоялось открытие нового кампуса Кемеровского государственного университета, в рамках которого власти и чиновники пообщались со студентами и рассказали, какие студенческие приметы были в ходу у них в годы учебы, сообщает «Сiбдепо» .

Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова рассказала, что в студенческие годы по дороге на экзамены считала номера автомобилей.

В свою очередь зампред правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Пятовский признался, что «звал халяву», размахивая зачеткой через открытое окно, а еще клал пятаки в обувь и отпускал бороду.

«На сессии все ходили бородатыми», — вспомнил он.

А ректор КемГУ Александр Просеков поделился, что всегда был суеверным, — в частности, обращал внимание, не встретился ли ему по пути на экзамен человек с пустым ведром.