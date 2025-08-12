Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Ленинском округе

В медучреждения Ленинского городского округа поступила первая партия вакцины для детей от сезонного гриппа — «Ультрикс Квадри». Прививать взрослых планируется начать с 15 августа. Прививку от гриппа можно поставить совершенно бесплатно в структурных подразделениях Видновской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Прививочная кампания началась в плановом режиме. Несмотря на то, что роста заболеваемости сейчас не наблюдается, мы рекомендуем здоровым людям сделать прививку от гриппа как можно раньше, чтобы к сезону простуд, начало которого ожидается в сентябре, успел сформироваться иммунитет. Обычно это происходит в течение двух недель. После иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем на 80-90%, а если вирус все же проникнет в организм, то болезнь будет гарантированно протекать без осложнений», — сказала терапевт клинической больницы Ленинского округа Яна Шмелева.

Ежегодно в медучреждениях муниципалитета иммунизация проводится современными отечественными вакцинами, такими, как «Совигрипп», «ФЛЮ-М» и «Ультрикс Квадри». Все они зарегистрированы в России в установленном порядке и содержат актуальные штаммы вируса. Вакцины идентичны, отличаются только компании-производители. Запись на вакцинацию ведется через портал госуслуг Московской области или по номеру телефона 122. Перед процедурой пациенту предложат пройти осмотр терапевта или педиатра.

«Абсолютным противопоказанием для вакцинации является аллергия на компоненты вакцины, в том числе на куриный белок. При острых стадиях любых заболеваний также лучше дождаться полного выздоровления. Всем остальным прививка от гриппа показана, особенно тем жителям, кто находится в группе повышенного риска, — детям, беременным, пожилым, а также медикам, педагогам и другим специалистам, которые много работают с людьми», — подчеркнула врач.

Кампания продлится до 1 декабря 2025 года. Медики планируют привить порядка 43 тыс. детей и 86 тыс. взрослого населения Ленинского округа.

По словам эпидемиологов, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.