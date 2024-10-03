Кальмары и клубника: эксперты развеяли миф о запрете позднего ужина

Общественная Служба Новостей собрала список продуктов для тех, кто любит есть на ночь, но хочет сохранить фигуру. По мнению экспертов, перекус перед сном способен стабилизировать уровень сахара в крови и восполнить запас энергии для крепкого и здорового сна.

Однако есть на сон грядущий желательно только определенные блюда. Среди них — овощи в любом виде (сырые, жареные, на пару или гриле), клубника в свежем виде, приготовленная супом или в виде легкого десерта.

В качестве позднего ужина также можно потушить или сварить мясо курицы или индейки, съесть творог или йогурт, приготовить кальмары или нежирную рыбу — щуку, сайру, треску, хека, судака, форель или минтай. Кроме того, перед сном можно употреблять в пищу кальмаров — это ценный источник белка и йода.

Также хорошим выбором будет съесть пару вареных яиц или омлет. В этих блюдах соблюдается баланс белка, углеводов и полезных жиров, отмечается в статье.