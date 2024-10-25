Язвы и инфекции: чем опасна привычка кусать внутренние стороны щек и губ

Терапевт Тен: привычка кусать щеки и губы приводит к язвам и инфекциям

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что привычка кусать внутренние стороны щек и губ может привести к серьезным проблемам, таким как язвы и грибковые инфекции, сообщает NEWS.ru .

Это явление часто встречается среди людей разных возрастов и может быть вызвано стрессом, тревожностью или скукой. Кроме того, покусывание может указывать на психосоматические расстройства.

Физиологически постоянное раздражение слизистой рта приводит к микротравмам, что создает условия для осложнений. Регулярные травмы могут вызвать образование язв, которые не только болезненны, но и затрудняют прием пищи, открывая путь для инфекций. Одним из возможных последствий является кандидоз, вызванный грибком рода кандида.

Терапевт также отметила, что такие повреждения могут служить входными воротами для патогенных микроорганизмов. Длительное механическое воздействие может привести к кератозу, что представляет собой уплотнение эпителия.

Хронические раздражения могут даже спровоцировать предраковое состояние. При длительном заживлении повреждений может образоваться фиброзная ткань, вызывающая дискомфорт и затрудняющая речь.

«В некоторых случаях хронический кератоз или язвы могут трансформироваться в рак слизистой оболочки рта», — заключила эксперт.