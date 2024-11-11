Яйца и мясо: какие продукты полезны для людей старше 60 лет
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Эндокринолог-диетолог Павел Баранов заявил, что для предотвращения саркопении — дефицита скелетной мускулатуры — и остеопороза людям после 60 лет необходимо включать в рацион продукты с высоким содержанием белка, сообщает «ФедералПресс».
«Чем старше мы становимся, и особенно это касается возраста старше 60, 70, 80 лет, тем больше возрастает риск развития у нас саркопении», — заявил доктор.
По его словам, важно употреблять больше мяса птицы, рыбы, творога и яиц, а также протеиновые добавки, бобовые и орехи.
Еще одна полезная рекомендация для людей старшего возраста — это поддержание мышечной массы при помощи физической активности. Стоит делать упражнения, направленные на укрепление мышц, отметил Баранов.
Чтобы защититься от остеопороза, пожилые люди могут обратить внимание на продукты, богатые кальцием и витамином D: творог, рыбу, те же яйца, орехи и сыр.