Известной британской телеведущей удалили редкую опухоль мозга

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Известная британская телеведущая Давина МакКолл рассказала, что у нее обнаружили редкую опухоль мозга. Женщину прооперировали, сообщает Lenta.ru .

Несколько месяцев назад телеведущая читала лекцию о менопаузе для одной компании. Там ей предложили провести медицинское обследование. Во время него у МакКолл обнаружили коллоидную кисту — редкую опухоль мозга.

Размер кисты составлял 14 миллиметров. Женщина обратилась к нескольким нейрохирургам. В итоге врачи приняли решение удалить новообразование. 15 ноября женщину доставили в больницу.

Спустя три дня стало известно, что операция прошла успешно. МакКолл уже выписали из реанимации.

Ранее хирурги онкодиспансера Подмосковья удалили женщине опухоль кисти размером с шайбу. В ходе хирургического вмешательства ей также пришлось удалить два пальца.