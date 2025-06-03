Изменения после первой затяжки: врач рассказал о вреде вейпов

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что вред от вейпа, в отличие от обычных сигарет, больше и проявляется практически сразу: после первой же затяжки, сообщает RT .

«Было большое исследование американских пульмонологов, которые сказали, что хотя бы однажды выкурив сигарету в виде вейпа, происходит повреждение легких, фиброз легких наступает практически сразу», — сказал доктор.

По его словам, в дальнейшем последствия могут оказаться достаточно тяжелыми и это касается любого человека, вне зависимости от его здоровья. При курении вейпов запускается критический процесс в легких, наступает интоксикация.

Ранее в Госдуме РФ заявили о поддержке законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства. Кондрахин подчеркнул, что поддерживает эту идею.