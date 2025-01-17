Испытание для организма: можно ли окунаться в прорубь людям с ВИЧ

Диетолог Соломатина: людям с ВИЧ лучше отказаться от крещенских купаний

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что крещенские купания, особенно для тех, кто не подготовлен, могут стать настоящим испытанием для организма. Согласно ее словам, резкое погружение в ледяную воду является сильным стрессом для организма, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Этот стресс может негативно повлиять на метаболизм. Сосуды сужаются для сохранения тепла, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Экстремально низкие температуры также ставят под удар иммунную систему, вызывая обострение скрытых и хронических заболеваний.

Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями или психическими расстройствами, рекомендуется избегать подобных купаний. Холодная вода может усугубить и проблемы с бронхо-легочной системой.

Также стоит помнить, что погружение на голодный желудок или сразу после еды может вызвать серьезные последствия для желудочно-кишечного тракта. Это непростое занятие не подходит беременным, пожилым и людям с ослабленным здоровьем, особенно если они не занимаются закаливанием.

«От крещенских купаний лучше воздержаться людям с ВИЧ», — добавила эксперт.

О том, как подготовить себя к купаниям на Крещение, подробнее читайте в материале РИАМО.