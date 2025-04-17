Институт наставничества активно внедряют в систему здравоохранения Подмосковья

В структуру современной системы здравоохранения Московской области активно внедряется институт наставничества, особенно значимый в контексте привлечения и адаптации молодых специалистов. Люберецкий родильный дом, входящий в состав Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), является ярким примером успешной реализации данной практики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В учреждении целенаправленно создаются условия для передачи опыта и знаний от опытных врачей к начинающим коллегам, что способствует повышению качества медицинской помощи и снижению числа врачебных ошибок.

Наставничество в Люберецком роддоме структурировано и многогранно. Программа включает в себя индивидуальные консультации и разборы клинических случаев. Опытные врачи, обладающие многолетним стажем работы, делятся своими знаниями и опытом с молодыми специалистами, анализируя сложные клинические ситуации и предлагая оптимальные стратегии лечения. Практические тренинги и совместное участие в проведении сложных операций.

Молодые специалисты получают возможность отрабатывать навыки в контролируемой среде, что позволяет им освоить сложные манипуляции и процедуры без риска для пациентов. Участие в научных конференциях и семинарах. Наставники активно вовлекают молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность, стимулируя их профессиональный рост и развитие. Психологическая поддержка и менторство. Наставники оказывают молодым специалистам психологическую поддержку, помогая им адаптироваться к новым условиям работы, справляться со стрессом и профессиональным выгоранием.

«Практика наставничества в нашем роддоме демонстрирует ощутимые результаты: молодые врачи быстрее адаптируются, чувствуют себя увереннее в профессии и показывают более высокую квалификацию. Наблюдается уменьшение числа осложнений при родах. Врачи, получившие менторскую поддержку от наших опытных коллег, демонстрируют более высокие показатели в работе и быстрее интегрируются в коллектив. Они не просто усваивают теоретическую базу, но и нарабатывают необходимые практические навыки для оказания квалифицированной помощи и выполнения сложных операций, регулярно проводимых в нашем гинекологическом отделении», — отметила заведующая родильным стационаром МОЦОМД Татьяна Мельник.

В результате внедрения института наставничества, родильный стационар становится привлекательной площадкой для молодых специалистов. Они видят возможность получить ценный опыт и знания от профессионалов высокого уровня. Это позволяет роддому формировать сильную команду врачей и среднего медицинского персонала. Это укрепляет профессиональные связи и способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы. Опытные сотрудники чувствуют свою значимость и причастность к развитию учреждения, что в конечном итоге повышает его престиж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.