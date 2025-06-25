Инфекция и ожоги: чем опасен подростковый тренд с прижиганием аэрозолями

Новый тренд подростков с прижигаем своей кожи аэрозольными дезодорантами опасен заражением места ожога, сообщила РИАМО к. м. н., врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

«Любые действия с кожей — это очень опасно, любой ожог на значительной площади — это угроза жизни. Вообще повреждать кожный покров, который изолирует нас от вредных воздействий окружающей среды, крайне вредно. Любая травматизация кожи вредна в целом для организма», — сказала Скорогудаева.

Она напомнила, что на месте крупного ожога образуется волдырь, под ним находится открытая поврежденная поверхность кожи с жидкостью. Именно она является излюбленной питательной средой для бактерий. Также остается риск заражения прочими инфекциями.

Ранее адвокат Вадим Багатурия отметил, что, если в отношении взрослого будет доказан умысел по целенаправленной популяризации тренда, в рамках которого подростки наносят себе ожоги аэрозольными дезодорантами, то его теоретически можно привлечь к уголовной ответственности.