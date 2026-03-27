«Храп разрушает секс»: хирург о влиянии апноэ на близость

Апноэ во сне снижает уровень тестостерона и повышает риск эректильной дисфункции. Храп может разрушить секс и эмоциональную близость, сообщил РИАМО ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович.

«Первый и самый очевидный фактор — храп. Он может стать серьезной проблемой для партнера, нарушая сон обоих. Постоянный недосып приводит к раздражительности, снижению либидо, ухудшению настроения. Это разрушает близость на эмоциональном уровне», — сказал Карпович.

Он добавил, что есть и более глубинная связь. При апноэ (остановках дыхания) организм каждую ночь испытывает кислородное голодание.

«Уровень тестостерона, ключевого гормона, отвечающего за либидо у мужчин и женщин, падает. Хроническая гипоксия нарушает работу эндокринной системы, снижает энергию, вызывает усталость. В результате — пропадает желание, снижается чувствительность, ухудшается качество интимной близости», — рассказал эксперт.

Карпович отметил, что плюс ко всему, апноэ напрямую связано с эректильной дисфункцией у мужчин. Исследования показывают: у пациентов с синдромом обструктивного апноэ риск импотенции в несколько раз выше. Механизм тот же — недостаток кислорода повреждает сосуды и нарушает кровоснабжение.

«Решение — диагностика сна и устранение анатомической причины апноэ. В большинстве случаев это искривленная перегородка носа или гипертрофия носовых раковин. Септопластика или вазотомия восстанавливают нормальное дыхание, возвращают энергию, нормализуют гормональный фон и, как следствие, улучшают качество интимной жизни. Это не просто про здоровье — это про гармонию в паре», — заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.