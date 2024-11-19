Хирурги Подмосковья извлекли стеклянный осколок размером 7 см из спины подростка

В Раменскую больницу поступил 14-летний подросток с резаной раной спины. Он получил травму в результате падения на собственный рюкзак, где лежала стеклянная бутылка. В результате один из осколков врезался в спину пациента в районе левой лопатки. Проведенная диагностика выявила инородное тело размером 7 см на 3,5 см, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Компьютерная томография и 3D-моделирование позволили нам оценить перед операцией расположение инородного тела относительно окружающих тканей. Это было крайне важно, так как осколок находился около крупного подключичного сосудисто-нервного пучка, отвечающего за функции верхней левой конечности. Мальчику повезло, что инородное тело не прорезало межреберные промежутки и не приблизилось к сердцу. Благодаря профессионализму наших хирургов, во время операции удалось безопасно извлечь осколок и этикетку от бутылки, а также избежать глубоких шрамов. Сделать это было крайне сложно», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Специалисты отмечают, что при попадании в организм инородных предметов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать вреда здоровью и фатальных последствий.

Сейчас подросток уже выписан домой и вернулся к привычной жизни.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.