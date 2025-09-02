Хирурги МОНИИАГ проводят увлекательные мастер-классы для школьников

Погрузиться в мир роботической хирургии подмосковных школьников пригласили врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В последнюю субботу лета гостями современной операционной, в которой манипуляции проводят на роботической установке, впервые стали учащиеся Одинцовской лингвистической гимназии (ОЛГ), которые задумываются о выборе профессии врача. Ребят ждали не только познавательная лекция, но и возможность попробовать свои силы на настоящем хирургическом тренажере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Еще совсем недавно святая святых отделения оперативной гинекологии института могли посетить только профессионалы — сотрудники МОНИИАГ или врачи лечебных учреждений, которые проходят обучение основам роботической хирургии. Для семиклассников, которые увлечены медициной, возможность почувствовать себя настоящим хирургом, работая на симуляторе в одной из самых хорошо оборудованных операционных страны, стала настоящим открытием. Мы надеемся, что в этот день смогли разжечь в сердцах ребят настоящий интерес к благородной и сложной профессии врача!» — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Юлия Сопова, которая отвечала за прием юных гостей.

Особо дети запомнили интересную яркую игру на роботическом комплексе, которая фактически являлась упражнением по отработке хирургического навыка захватывания тканей и работы с инструментом и используется врачами для оттачивания своего профессионального мастерства.

«Подобные встречи с профессионалами своего дела на рабочих местах — одна из самых полезных и нужных форм работы с подрастающим поколением. Этот экскурс в профессию может заменить добрый десяток лекций по профориентации и стать настоящим событием в жизни ребенка», — сказала Александра Дериглазова, советник директора ОЛГ по воспитанию.

В планах врачей — дальнейшее сотрудничество с подмосковными лицеями, колледжами и гимназиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.