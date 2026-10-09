Химкинский роддом провел день открытых дверей

Будущие родители 8 октября посетили Химкинский роддом на встрече к годовщине его открытия после капитального ремонта. Врачи рассказали о работе учреждения и условиях для мам и малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День открытых дверей в Химкинском роддоме приурочили к годовщине открытия после капремонта. На встрече 8 октября в конференц-зале будущим родителям рассказали о работе учреждения. Видеоролики показали отделения, индивидуальные родовые залы и палаты семейного пребывания.

Для гостей провели розыгрыш с гарантированными призами. Главными наградами стали сертификаты на послеродовое пребывание в семейной палате и фотосессию. Также разыграли детское питание, сумочки для мам, молокоотсосы, емкости для хранения и заморозки молока, бутылочки и кокон. Среди призов были сертификаты на мастер-классы по пеленанию и демонстрации схваток на специальном аппарате, а также детское автокресло от ГИБДД Химок.

Заведующий роддомом, акушер-гинеколог Семен Казарьян рассказал об изменениях за последний год. Он отметил, что знакомство с устройством роддома помогает будущим родителям снизить тревожность перед родами.

Заместитель главного врача по детству и акушерству Химкинской клинической больницы Нарине Сугян рассказала о новых стандартах помощи и организации заботы о маме и малыше. После масштабной реконструкции палаты обновили с акцентом на комфорт и безопасность, изменив интерьеры и продумав детали.

Роддом Химкинской клинической больницы работает с 1974 года. Капитальный ремонт завершился осенью 2025 года. В учреждении семь индивидуальных родовых залов, разрешено присутствие родственников. Работают три приемных отделения и палаты семейного пребывания. Сотрудники ЗАГСа принимают в роддоме, поэтому свидетельство о рождении можно оформить на месте.

С начала 2026 года здесь родились 570 мальчиков и 430 девочек. В среднем ежедневно принимают около пяти родов. В штате учреждения — 105 сотрудников.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.