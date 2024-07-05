Химикаты и бактерии: эксперт объяснила, почему ловить капли дождя ртом опасно

Во-первых, дождь может содержать вредные химикаты и бактерии. Во-вторых, капли дождя, собирающиеся в атмосфере, могут поглощать загрязняющие вещества из воздуха, такие как выхлопные газы и промышленные выбросы.

«Кроме того, атмосферные осадки могут содержать вещества, способные вызывать раздражение слизистых оболочек и кожи, а также аллергические реакции. Важно учитывать, что дети особенно уязвимы к воздействию загрязняющих веществ из-за меньшей массы тела и ослабленной иммунной системы», — сказала Сережина.

Некоторые исследования также показывают, что загрязненная дождевая вода может влиять на качество питьевой воды, особенно в районах с недостаточно развитой инфраструктурой водоснабжения. В таких местах дождевая вода может проникать в водоносные горизонты и резервуары, из которых люди берут питьевую воду, и загрязнять их такими микроорганизмами, как сальмонелла, шигелла, кишечная палочка.

«Дождь сам по себе не представляет большой угрозы, если соблюдать простые меры предосторожности. Однако из-за загрязнения окружающей среды и наличия вредных веществ в атмосфере стоит быть внимательным и избегать прямого контакта с дождевой водой, и тем более не употреблять ее внутрь», — заключила врач.

В Подмосковье и столице в пятницу при облачной с прояснениями погоде пройдет сильный дождь, может быть ливень. Прогремит гроза, ожидается град. Был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.