Характерный щелчок: врач рассказал о неочевидном признаке артрита

Врач Давидян: щелчок при открытии рта может говорить об артрите

Врач-имплантолог, пародонтолог, ортопед и ортодонт Арам Давидян заявил, что характерный щелчок при открытии рта, который появляется при разговоре, зевании или жевании, может указывать на артрит, сообщает Газета.ru .

«Одна из главных причин — мышечный спазм и гипертонус. Жевательные мышцы перенапрягаются при стрессе, интенсивной жевательной нагрузке или постоянном напряжении», — сказал доктор.

По его словам, при сокращении мышц сустав под давлением может «соскальзывать», что вызывает звук щелчка. Кроме того, удары, падения, смещения, подвывихи или вывихи челюсти нарушают анатомическую целостность — это проявляется щелчком.

Еще одна причина — нарушенный прикус, дефекты зубного ряда. Разная высота зубов, неправильно установленные коронки приводят к тому, что при смыкании возникает неравномерная нагрузка. Баланс в суставе нарушается — и возникают щелчки.

При воспалении суставных тканей, при дегенерации хряща и ухудшении состояния диска появляется патологический звук при движении челюсти. Еще одна причин — часто бессознательное сжатие зубов — особенно ночью — создает микротравмы, перегрузки и способствует дисфункции ВНЧС.

