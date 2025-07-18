Углеводный рай: торты можно есть каждый день, но есть нюанс

Если у человека нет сахарного диабета или избыточного веса, то в день можно позволить один небольшой кусочек торта, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Разумная порция торта — это баланс между желанием съесть что-то сладкое и заботой о своем здоровье. В целом считается, что взрослым здоровым людям, у которых нет сахарного диабета или избыточного веса, достаточно съедать один небольшой кусочек торта в день — при условии, что это вписывается в общий рацион», — сказала Кашух.

Она добавила, что не менее важен и состав десерта. Например, кусочек торта размером с ладонь, приготовленный из цельнозерновой муки и с минимальным количеством сахара, будет более полезным, чем аналогичная порция торта из белой муки с кремом и глазурью.

«Людям с сахарным диабетом, ожирением, болезнями сердца и сосудов нужно контролировать уровень глюкозы в крови и следить за общей калорийностью рациона. Не стоит забывать о физической активности: те, кто ведет активный образ жизни, может позволить себе немного больше сладкого, чем тот, кто мало двигается и не занимается спортом», — заключила врач.

20 июля отмечается Международный день торта. Этот праздник посвящён дружбе и миру между людьми, странами и народами, и проходит под девизом «I CAKE YOU», что означает «Я приду к тебе с тортом». Впервые в международном масштабе этот день отмечался 20 июля 2011 года. Международный день торта был учрежден как символ дружбы и мира, предлагая людям разных стран объединяться и находить общий язык через культуру и, конечно же, через вкусные торты.