ГУФСИН рассказал о тяжелом состоянии сотрудников, переживших захват ИК-19

Главное управление ФСИН России сообщило, что сотрудники, пережившие захват заложников в ИК-19 Волгоградской области, находятся в больнице в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости .

Медики оценивают состояние госпитализированных сотрудников ФСИН после бунта в колонии как тяжелое. Они делают все возможное, чтобы спасти им жизни и здоровье.

Среди госпитализированных находится начальник ИК-19 Андрей Девятов. Он попал в заложники в числе первых сотрудников ФСИН. Арестанты нанесли ему травмы молотком по голове.

Позднее спецназ ликвидировал всех четверых бунтарей, напавших на сотрудников. Во время беспорядков также пострадал один арестант, который пытался спасти сотрудников ФСИН.