Губернатор Воробьев: телемедицину и ИИ внедряют в Подмосковье

Он уточнил, что здравоохранение и транспорт — темы, которые актуальны для региона, они требуют особого внимания.

«Особенно первичное звено (в медицине — ред.). И там, в первичном звене, чтобы победить эту проблему — запись к врачу, получение различных справок и т. д., мы также внедряем телемедицину и искусственный интеллект», — сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе работает 35 продуктов с использованием ИИ. По данному вопросу область сотрудничает с Минцифры России, правительством РФ, Москвой.