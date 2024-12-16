Губернатор Подмосковья: 35 продуктов с использованием ИИ действует в регионе

В 2024 году в Подмосковье работает 35 продуктов с использованием искусственного интеллекта, в 2023 году было 22, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин на Госсовете подчеркнул важность цифровой трансформации.

«Цифровая трансформация — это значит быстро, удобно, дешево, эффективно», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, важна не только электронная передача информации — это не самое сложное, но и искусственный интеллект, который заменяет рутинную работу человека, его внедрение очень важно.

Как уточнил губернатор, Подмосковье сотрудничает с Минцифры России, правительством РФ, Москвой.

«Мы берем продукты у столицы, на других территориях так же, как и сами берем продукты, чтобы максимальный эффект получить», — добавил глава Подмосковья.