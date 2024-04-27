Груднички психоневрологического отделения МОЦОМД посетили плавательный бассейн

Как известно, занятия плаванием с раннего возраста хорошо развивают детей, закаляют их и благоприятно сказываются на нервной системе. Бассейны, в которых могут плавать груднички, отличаются от обычных тем, что вода в них очищается более тщательно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодаря усилиям руководства Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) и тщательно продуманной маршрутизации такая возможность стала доступной для грудничков, находящихся на стационарном лечении в Детской больнице центра. Расположенный на базе ДП2 (в шаговой доступности от Стационара), бассейн открыт для детей с 6 месяцев до 3,5 лет.

«Такая возможность является уникальной для пациентов Московской области, ведь к нам часто госпитализируются дети из разных городских округов. Сейчас, например, у нас в стационаре находится грудничок из Ногинска. Недоношенность 32 недели, выхаживался в Королеве, а к нам в психоневрологическое отделение попал на обследование и установление диагноза ДЦП. Мама малыша очень довольна возможности посещать курс водных процедур», — рассказала заведующий отделением, врач — невролог Ирина Курышева.

Интересно то, что активные и пассивные движения в воде, специальные упражнения, позволяют укрепить иммунитет ребенка, положительно влияют на моторику, формируют мышечный корсет, нормализуют мышечный тонус, а также улучшают кровообращение и кислородное питание органов.

Плавание способствует расправлению легких, увеличению их объема. В результате обмен веществ ребенка улучшается; отмечается, что малыши, регулярно посещающие занятия в бассейне, быстрее учатся переворачиваться, сидеть, ползать, ходить и даже разговаривать.

Также доказано, что дети, занимающиеся грудничковым плаванием, меньше подвержены простудным заболеваниям, а сами заболевания протекают в легкой форме. Наконец, у малышей формируется сильная правильная осанка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.