Гормональные изменения: почему весной люди испытывают тревогу и раздражение

С приходом весны у многих людей наблюдаются эмоциональные колебания, повышение тревожности и раздражительности. Это связано с гормональными изменениями и перестройкой организма, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Весной в организме повышается уровень серотонина, что влияет на эмоциональный фон», — сказала Крашкина.

Она добавила, что у некоторых людей это приводит к всплеску активности и бодрости, но у других — к раздражительности и тревожности. Нестабильная погода также может усиливать стресс.

«Резкие перепады температуры и давления вызывают дискомфорт, особенно у метеочувствительных людей. Это может провоцировать усталость и ухудшение настроения. Накопленный за зиму стресс также может проявляться в виде эмоциональных всплесков», — отметила психотерапевт.

Крашкина разъяснила, что долгое время низкая физическая активность и недостаток солнечного света сказывались на организме.

«Весной это проявляется в раздражительности и нервозности. Старайтесь просто поддерживать стабильный режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе и следить за питанием, чтобы минимизировать влияние весенней перестройки на нервную систему», — посоветовала специалист.