Главный нарколог Подмосковья рассказал об опасности электронных сигарет

Сегодня среди молодежи по-прежнему остаются популярными электронные гаджеты для курения. Какие новые вещества обнаружили в жидкостях для них, и как они могут навредить организму, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Согласно недавним исследованиям в большинстве ароматизированных электронных сигарет применяется малоизвестный искусственный подсластитель — неотам. Он в несколько тысяч раз слаще сахара, при этом производители чаще всего не указывают его в составе. Однако свойства подсластителя при нагревании и испарении еще не изучены. Тем не менее, никто не дает гарантии, что они безопасны», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист уточнил, что ароматизаторы, которые добавляются в жидкости для вейпов, могут вызывать аллергические реакции. Сейчас, когда многие страдают от сезонного поллиноза на цветение, это может стать двойной нагрузкой для ослабленного организма.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.