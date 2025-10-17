Главный нарколог Подмосковья рассказал, что у курящих женщин возрастает риск рака груди

На неделе, объявленной Минздравом Неделей борьбы с раком молочной железы, в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали о взаимосвязи курения и развития онкологических заболеваний молочных желез. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Курение существенно повышает вероятность возникновения рака груди, особенно среди женщин со стажем курения больше 10 лет. Риск увеличивается примерно вдвое, что связано с воздействием никотина и других токсичных веществ сигаретного дыма, поскольку они вызывают мутации клеток, подавляют иммунную систему организма. Кроме того, курение негативно сказывается на эффективности терапии онкологических заболеваний у женщин, которые уже столкнулись с грозным диагнозом. У курящих пациенток чаще возникают осложнения после операций и курса химиотерапии, снижаются шансы полного выздоровления и возрастает риск рецидивов заболевания. Отказ от табака значительно улучшает прогноз лечения», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он напомнил, что профилактика рака груди включает в себя ежегодное обследование у маммолога и регулярное самообследование молочных желез. Также важно придерживаться здорового образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя, также важно стараться избегать стрессов.

