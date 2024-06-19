Главному врачу МОЦОМДа присвоили звание «Заслуженный врач России»

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2024 года № 486 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Татьяне Мельник за заслуги в области охраны здоровья населения, высокопрофессиональную практическую деятельность с эффективной организационной научной работой в области медицины и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«От всей души поздравляем своего руководителя и выражаем гордость и глубокое уважение в связи с получением заслуженной награды, которая является прямым подтверждением Ваших высоких личностных качеств и профессиональных достижений», — выразила слова поздравления от имени всего коллектива пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.

Также глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил главного врача с высокой наградой и поблагодарил ее за труд, верность профессии и самоотдачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным