Глава Минздрава Подмосковья проверил систему здравоохранения Ленинского округа

Развитие системы здравоохранения в Ленинском городском округе обсудили во время рабочего визита заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина. Он проверил действующие и строящиеся медицинские объекты, пообщался с коллективами и руководством медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ленинский округ — один из самых динамично развивающихся городских округов, поэтому нам важно, чтобы медицинская помощь для жителей оставалась доступной и качественной. Посетил ряд подразделений Видновской клинической больницы и Видновский перинатальный центр. Учреждения развиваются, прирастают не только в материально-техническом плане — появляется новое оборудование, передовые компетенции, — но и специалистами, обладающими высоким профессионализмом и большим опытом. Несмотря на трудности, связанные с приростом населения и изменившейся маршрутизацией пациентов, установка коллективов профессиональная», — сказал зампред правительства — министр здравоохранения региона.

Максим Забелин посетил новую поликлинику № 4 в ЖК «Пригород Лесное» на 1000 посещений в смену, открытую в январе 2025 года, и поликлинику в Сапроново на 750 посещений, строящуюся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Планируется, что она начнет работу уже предстоящим летом. Кроме того, заместитель председателя областного правительства познакомился с работой отделения медицинской профилактики, многопрофильного стационара Видновской клинической больницы, центра экзопротезирования пациентов с ампутированными конечностями.

«Здесь могут лечиться не только люди, нуждающиеся в протезировании, но и те, у кого есть другие травмы, в том числе участники СВО. У нас отличная реабилитационная база и современное оборудование для восстановления пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата, работают реабилитологи, психологи, высококвалифицированные врачи-хирурги. Таких центров, которые функционируют в рамках гражданской больницы, в России больше не существует. За минувший год лечение в центре прошли порядка 170 человек», — рассказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

В ходе встречи поднимался вопрос модернизации учреждений Ленинского округа, а также Максим Забелин отметил, что медучреждения муниципалитета не раз становились инициаторами уникальных проектов, которые потом масштабировали на весь регион — «Школьная медицина», отделение неотложной помощи на дому и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.