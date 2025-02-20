Гимнастика и психолог: врач рассказал о пути к здоровому зрению

Врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» в Санкт-Петербурге Михаил Степанов заявил, что на здоровье глаз негативно влияет длительный стресс, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Если уровень стресса долго не снижается, как и зрительный дискомфорт, следует обратиться за помощью к офтальмологу», — сказал доктор.

По его словам, на фоне постоянной усталости и недосыпа может появиться ощущение, будто объекты перед глазами расплываются. Избежать замыливания глаз помогут достаточный отдых, специальная гимнастика, прогулки на свежем воздухе и работа с психологом.

Людям, ежедневно работающим за монитором, необходимо время от времени делать перерывы и позаботиться о правильной организации рабочего места. Экран должен быть расположен чуть ниже уровня глаз на расстоянии около 50-70 см, а освещение в комнате должно быть настроено так, чтобы избежать бликов и резких перепадов света.