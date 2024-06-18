Гастроэнтеролог назвал продукты, которые могут вызвать сильное отравление

«Некоторые продукты могут вызвать серьезные последствия отравления из-за своей природы или неправильного хранения. Возьмем, к примеру, морепродукты. Если их плохо приготовить, они могут содержать вредные микроорганизмы, что приведет к серьезным проблемам», – сказал Белоусов.

Он добавил, что это же касается мяса. Если его плохо прожарить или хранить в ненадлежащих условиях, оно станет отличной средой для размножения патогенных бактерий.

«С молочной продукцией та же история. Она быстро портится и может содержать микроорганизмы, вызывающие инфекции. Яйца тоже нужно готовить тщательно: сырые или плохо прожаренные могут нести сальмонеллу, а это чревато серьезными инфекциями», – отметил врач.

Белоусов подчеркнул, что не стоит забывать и про фрукты и овощи. Если их плохо вымыть, на них могут остаться остатки пестицидов или бактерий.

«Все эти продукты могут нанести серьезный вред здоровью из-за присутствия патогенных микроорганизмов или токсинов. Поэтому очень важно правильно хранить, готовить и употреблять их, чтобы избежать неприятностей», – заключил гастроэнтеролог.

Ранее около 150 человек отравились готовым салатом «Лобио» от «Кухни на районе». Вспышки инфекции зафиксировали в Москве и Подмосковье, а также в Казани и Нижнем Новгороде. Десятки людей в находятся в тяжелом состоянии.