Гастроэнтеролог Корнева объяснила пользу и вред бананов

Врач Корнева посоветовала съедать не более одного банана в день

Гастроэнтеролог Эльвира Корнева рассказала, чем полезны бананы, кому стоит ограничить их употребление и какие риски возможны при хронических заболеваниях, сообщает КомсаNews .

Бананы содержат большое количество калия, который укрепляет сердечную мышцу и помогает нормализовать артериальное давление. Также в них есть витамины группы B и магний, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы и участвующие в выработке энергии.

По словам Эльвиры Корневой, даже полезные продукты важно употреблять умеренно. Здоровому человеку достаточно одного банана в день. Избыток может вызвать дискомфорт и дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Особую осторожность врач рекомендовала людям с сахарным диабетом. Бананы содержат натуральные сахара, поэтому их лучше ограничивать или заменять фруктами с более низким гликемическим индексом — например, яблоками или грейпфрутами.

При хронических заболеваниях желудка и кишечника бананы могут вызывать вздутие и тяжесть. В таких случаях включение фрукта в рацион следует обсудить с лечащим врачом.

