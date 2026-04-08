Гастроэнтеролог Корнева объяснила пользу и вред бананов
Фото - © Freepik.com
Гастроэнтеролог Эльвира Корнева рассказала, чем полезны бананы, кому стоит ограничить их употребление и какие риски возможны при хронических заболеваниях, сообщает КомсаNews.
Бананы содержат большое количество калия, который укрепляет сердечную мышцу и помогает нормализовать артериальное давление. Также в них есть витамины группы B и магний, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы и участвующие в выработке энергии.
По словам Эльвиры Корневой, даже полезные продукты важно употреблять умеренно. Здоровому человеку достаточно одного банана в день. Избыток может вызвать дискомфорт и дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.
Особую осторожность врач рекомендовала людям с сахарным диабетом. Бананы содержат натуральные сахара, поэтому их лучше ограничивать или заменять фруктами с более низким гликемическим индексом — например, яблоками или грейпфрутами.
При хронических заболеваниях желудка и кишечника бананы могут вызывать вздутие и тяжесть. В таких случаях включение фрукта в рацион следует обсудить с лечащим врачом.
