Фрукты, рыба и позитив: как защититься от гипертонии

Гипертония — серьезная проблема современных людей, которая может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Васильев рассказал, как максимально сохранить здоровье при этом заболевании, сообщает «ФедералПресс» .

«Первое и главное правило — контроль артериального давления. Мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 лет крайне важно регулярно проверять уровень давления. Если показатели превышают 140/90 мм рт. ст., необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — предупредил медик.

При этом гипертонию можно предотвратить при помощи профилактики, подчеркнул Васильев.

Во-первых, для этого необходимо правильно питаться: в рацион обязательно должны входить фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а также рыба. Кроме того, для предупреждения гипертонии необходимы умеренные физнагрузки, сокращение стрессовых состояний и контроль за лишним весом.

Также, по словам врача, пациентам рекомендуется отказаться от курения, приема алкоголя и спать не меньше 7-8 часов в сутки.